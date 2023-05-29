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НовостиПроисшествия29 мая 2023 8:19

Выяснилась природа громкого хлопка над Рязанью 29 мая

Самолет во время учебно-тренировочного полета перешел на сверхзвуковую скорость
Источник:kp.ru
29 мая жителей Рязани и окрестных населенных пунктов взбудоражил хлопок. Как оказалось, это обычный эффект при достижении самолетом сверхзвуковой скорости.

29 мая жителей Рязани и окрестных населенных пунктов взбудоражил хлопок. Как оказалось, это обычный эффект при достижении самолетом сверхзвуковой скорости.

Оперативные службы объяснили громкий хлопок, прозвучавший 29 мая над Рязанью и окрестными населенными пунктами. Как и предполагалось, его породил самолет, развивший сверхзвуковую скорость.

«По данным оперативных служб, звук громкого хлопка в городе Рязани произошел в результате перехода самолета на сверхзвуковую скорость», - сообщает издательство «Пресса».

Также уточняется, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Возможно, именно он оставил след в небе, который непосредственно после «взрыва» примерно в 10:35 сфотографировал читатель КП-Рязань.