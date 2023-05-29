Мощный хлопок над Рязанью был слышен во всех районах города

След в небе, который запечатлел рязанец. Оставивший его самолет, возможно, и породил тот хлопок, который взбудоражил рязанцев 29 мая.

29 мая около 10:35 над Рязанью раздался сильный хлопок. Он был слышен во всех районах города и даже в окрестных населенных пунктах.

В ГУ МЧС по Рязанской области звонков о каких-либо ЧП пока не поступало, сообщили в пресс-службе ведомства.

Высоковероятно, что этот хлопок - обычный эффект при достижении самолетом скорости звука. Его вызывает ударная волна сильно сжатого воздуха, расходящаяся конусом от воздушного судна. Когда волна проходит через наблюдателя, то давление воздуха рядом с ним скачкообразно повышается. Это и воспринимается как хлопок, пояснял журнал Русского географического общества «Вокруг света».

Косвенно такую природу «взрыва», прозвучавшего в понедельник, подтвердил один из читателей. Он видел над городом летевший на большой скорости самолет (по всей видимости, реактивный), который закладывал вираж и оставил в небе характерный след.