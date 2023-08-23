В любимом дворе комментатора Дмитрия Губерниева в Рязани начался ремонт

Мэрия решилась благоустроить двор после обращения некоего «заинтересованного лица». Фото Дмитрия Губерниева Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ.

22 августа в Рязани начался ремонт дороги (дворового проезда) во дворе дома №60 по Первомайскому проспекту. Именно на отвратительное состояние этого двора в декабре 2022 года неоднократно обращал внимание известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, назвав его своим «любимым двором в Рязани».

Любимый двор Дмитрия губерниева в Рязани со стороны улицы Вокзальной.

Ремонтирует асфальтовое покрытие подрядчик, заключивший договор с управляющей компанией ООО «УО Техрембытсервис». Решились на благоустройство после обращения в администрацию Рязани некоего «заинтересованного лица» (читать подробнее).

Рабочие готовы класть новый асфальт в любимом дворе Дмитрия Губерниева в Рязани.

В настоящее время рабочие срезали старый асфальт и завезли материалы.