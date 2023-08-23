Ремонт теплотрассы на Новоселов в Рязани продлили до 25 августа

Ремонт теплотрассы на улице Новоселов продлен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт на улице Новоселов продлили на три дня. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, причина продления – увеличение объема работ из-за обнаружения дополнительных дефектов при монтаже теплотрассы.

Подключить горячую воду власти обещают до 25 августа 11:00.

До пятницы без горячей воды останутся жители следующих улиц:

- улица Тимакова, д. №№ 3, 5, 11, 13, 15/23;

- улица Новоселов, д. №№ 23к1, 25, 25к1, 27, 27к1, 28, 28к1, 28к2, 28к3, 29, 30, 30к1, 30к2, 30к3, 31, 32, 32к1, 32к2, 32к3, 33, 33к6, 33г, 33к1, 33к2, 33к3, 33к4, 34, 34а, 34к4, 34к1, 35, 35а, 35к1, 35к2, 35к3, 35к4, 36, 36к1, 36к2, 36к3, 38, 38к1, 38к2, 40, 40к1, 40к2, 40к3;

- Шереметьевский проезд, д. №№ 4, 8, 12, 14, 16, 18;

- Касимовское шоссе, д. №№ 46, 48, 48к1, 48к2, 48к3, 48к4, 48к5, 50, 50б, 52, 52к1, 52к2, 54, 54к1, 54к2, 54к3, 56, 56к1;

- улица Зубковой, д. №№ 21, 21к1, 21к2, 21к3, 22к1, 22к2, 22, 23, 24, 24к1, 24к2, 24к3, 25, 25к1, 25к2, 25к3.

Также под продление отключения попадают:

- школы №№ 51, 63, 67, 68;

- детские сады №№ 138, 142, 147, 149;

- роддом № 1;

- стоматология № 4;

- Крестовоздвиженский храм;

- детская поликлиника №7.