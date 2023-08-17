Завершились поиски 37-летней Александры Цыро, бесследно исчезнувшей в Рязани

Александру Цыро нашли живой.

В Рязани завершились поиски 37-летней Александры Цыро. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».

Женщина бесследно исчезла 11 августа. Именно с этого дня о ее местонахождении не было ничего известно. Спустя пять дней, 16 августа, ПСО «Мещера» разместил ориентировку на пропавшую.

Уже на следующий день знакомые женщины написали в комментариях, что женщина нашлась. Еще через час волонтеры поисково-спасательного отряда подтвердили: «Найдена. Жива». Поиски завершились.