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НовостиОбщество17 августа 2023 14:39

Завершились поиски 37-летней Александры Цыро, бесследно исчезнувшей в Рязани

Волонтеры свернули поисковые мероприятия и объявили розыск завершенным
Источник:kp.ru
Александру Цыро нашли живой.

Александру Цыро нашли живой.

В Рязани завершились поиски 37-летней Александры Цыро. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».

Женщина бесследно исчезла 11 августа. Именно с этого дня о ее местонахождении не было ничего известно. Спустя пять дней, 16 августа, ПСО «Мещера» разместил ориентировку на пропавшую.

Уже на следующий день знакомые женщины написали в комментариях, что женщина нашлась. Еще через час волонтеры поисково-спасательного отряда подтвердили: «Найдена. Жива». Поиски завершились.