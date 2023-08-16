Бесследно исчезла 37-летняя кареглазая рязанка Александра Цыро

В Рязани разыскивают Александру Цыро.

В Рязани бесследно исчезла 37-летняя Александра Цыро. О пропавшей женщине сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».

По информации волонтеров, о местонахождении Александры Цыро неизвестно с 11 августа.

Приметы пропавшей женщины: рост 155-165 см, худощавое телосложение, волосы темные до плеч, глаза карие.

Была одета на момент исчезновения: красная бейсболка, светлая футболка, красные шорты, кроссовки бежевые. С собой была темная сумка.

Информацию о местонахождении женщины можно сообщить по телефону: 112.