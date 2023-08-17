Труп утопленника извлекли водолазы из Цны в Сасовском районе

В Сасовском районе утонул мужчина.

Вечером 16 августа из реки Цна у села Вялсы Сасовского района водолазы поисково-спасательной службы извлекли тело утонувшего мужчины, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

Село Вялсы расположено вдоль Цны, имеется официальный пляж. Но что произошло с мужчиной, выяснят следователи Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области, которые установят точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

Утром 8 августа из озера Ореховое возле Солотчинского шоссе в Рязани водолазы центральной спасательной станции извлекли тело женщины (читать подробнее).