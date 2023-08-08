Труп утопленницы извлекли из озера Ореховое в Рязани

На Орешке утонула женщина. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Утром 8 августа из озера Ореховое возле Солотчинского шоссе водолазы центральной спасательной станции извлекли тело женщины. О происшествии сообщило ГУ МЧС России по Рязанской области.

За последние несколько жарких дней из водоемов Рязанской области извлекли тела нескольких утопленников:

- 6 августа в реке Проня в Старожиловском районе утонула женщина;

- 6 августа в Оке у поселка Ташенка Касимовского района утонул мужчина;

- 7 августа в реке Ранова у поселка Газопровод Кораблинского района утонул мужчина.

Между тем управление МЧС предупредило рязанцев о сильной жаре днем 8 и 9 августа на территории Рязанской области (читать подробнее).