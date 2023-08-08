Труп утопленницы извлекли из озера Ореховое в Рязани

На Орешке утонула женщина.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Утром 8 августа из озера Ореховое возле Солотчинского шоссе водолазы центральной спасательной станции извлекли тело женщины. О происшествии сообщило ГУ МЧС России по Рязанской области.
За последние несколько жарких дней из водоемов Рязанской области извлекли тела нескольких утопленников:
- 6 августа в реке Проня в Старожиловском районе утонула женщина;
- 6 августа в Оке у поселка Ташенка Касимовского района утонул мужчина;
- 7 августа в реке Ранова у поселка Газопровод Кораблинского района утонул мужчина.
Между тем управление МЧС предупредило рязанцев о сильной жаре днем 8 и 9 августа на территории Рязанской области (читать подробнее).