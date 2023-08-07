Из Оки и Прони в Рязанской области извлекли тела мужчины и женщины. Фото: 62.mchs.gov.ru

В Касимовском и Старожиловском районах Рязанской области зафиксированы случаи гибели людей на водоемах. Обе печальные новости поступили 6 августа во второй половине дня.

В 16:30 из реки Проня вблизи села Столпцы (Старожиловский район) очевидец вытащил на берег тело женщины, которую, к сожалению, спасти не удалось. В 19:15 из реки Ока у поселка Ташенка (Касимовский район) дежурной сменой местной поисково-спасательной станции извлечено тело мужчины.

В обоих случаях необходимые проверочные мероприятия проведут следственные органы.