«Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше». Экс-глава МИД Австрии Кнайсль — о рязанской глубинке

Карин Кнайсль. Фото: photo.roscongress.org / Виктория Ламзина

Карин Кнайсль, в 2017-2019 годах возглавлявшая МИД Австрии, высказалась о жизни в рязанской глубинке. О том, что экс-министр арендовала домик в деревне Петрушово Касимовского района, уже сообщилось ранее.

Госпожа Кнайсль призналась ТАСС, что ей нравится деревенская жизнь:

«Я понимаю этот мир, я понимала его, когда была девушкой. Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше», - цитирует собеседницу издание.

Австрийка отметила, что не проживает в Петрушово постоянно, а лишь арендовала маленький деревенский домик, и теперь об этом знает весь мир.