Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поселилась в рязанской деревне. Фото: ВидСбоку.

На празднике «Макушка лета» в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области побывала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Как сообщает «ВидСбоку», бывшая высокопоставленная чиновница сняла в рязанской глубинке дом.

В удаленной деревне бывшая глава МИД Австрии ведет не затворническую жизнь, она познакомилась со многими жителями, готова прочитать лекцию.

На празднике в Петрушово Карин Кнайсль сидела на лавочке под открытым небом вместе с жителями и другими гостями. Смотрела выступления, что-то снимала на телефон.

По словам экс-министра, в рязанской деревне она проведет, как минимум, еще месяц, что будет дальше, она не знает.

В 2018 году министр иностранных дел Австрии, Карин Кнайсль вышла замуж. На свадьбе в качестве гостя присутствовал российский президент Владимир Путин, который потанцевал с невестой. Вскоре Кнайсль разошлась с мужем.

В деревне Петрушово Касимовского района долгое время жил советский и российский биолог, общественный и политический деятель Алексей Яблоков. Известный на весь мир эколог называл Петрушово – лучшим местом на земле.

Вместе со своей женой Дильбар Кладо академик разбил на заброшенных землях яблоневый сад, построил церковь. Сейчас супруга покойного ученого организует в деревне мероприятия, посвященные памяти ученого.