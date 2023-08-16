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НовостиОбщество16 августа 2023 8:02

Андрей Солодилов вернулся в Дирекцию благоустройства Рязани, став руководителем

Власти определились с директором муниципального предприятия
Источник:kp.ru
Руководителем Дирекции благоустройства города Рязани назначен Андрей Солодилов.

Руководителем Дирекции благоустройства города Рязани назначен Андрей Солодилов.

Дирекцию благоустройства Рязани возглавил Андрей Солодилов. О назначении сообщает «ВидСбоку».

Ранее появилась информация, что к исполнению обязанностей руководителя ДБГ приступил Александр Тарасиков, сменивший на этом посту Александра Чубарыкина.

Андрей Солодилов уже возглавлял Дирекцию благоустройства в 2013-2014 годах. Десять лет назад он возглавил ДБГ после увольнения Анатолия Мухина. В то время администрацией Рязани руководил Виталий Артемов (читать подробнее).