Андрей Солодилов вернулся в Дирекцию благоустройства Рязани, став руководителем

Руководителем Дирекции благоустройства города Рязани назначен Андрей Солодилов.

Дирекцию благоустройства Рязани возглавил Андрей Солодилов. О назначении сообщает «ВидСбоку».

Ранее появилась информация, что к исполнению обязанностей руководителя ДБГ приступил Александр Тарасиков, сменивший на этом посту Александра Чубарыкина.

Андрей Солодилов уже возглавлял Дирекцию благоустройства в 2013-2014 годах. Десять лет назад он возглавил ДБГ после увольнения Анатолия Мухина. В то время администрацией Рязани руководил Виталий Артемов (читать подробнее).