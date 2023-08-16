Поликлинику №14 в Рязани после капремонта откроют осенью 2023 года

Открытие поликлиники №14 после капитального ремонта планируется осенью.

Поликлинику №14, расположенную по адресу: улица Семинарская, 46, после капитального ремонта откроют осенью 2023 года, сообщает телекомпания «Ока». На реставрацию исторического здания и благоустройство прилегающей территории из областного и федерального бюджетов выделили почти 300 млн рублей.

«Масштабная реконструкция затронула здание от фундамента до крыши. Укрепили фундамент, стены, полностью заменили стропильную систему, все инженерные коммуникации», - прокомментировал главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин.

Поликлиника №14 будет обслуживать более 20 тысяч рязанцев - жителей ближайших улиц, а также - Борок, Бутырок и части Первомайского проспекта.