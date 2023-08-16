25 новых автобусов поступят в Рязань в декабре

В декабре Рязань получит 25 новых автобусов на газомоторном топливе.

В декабре 2023 года в Рязань поступит 25 новых автобусов на газомоторном топливе. Об этом 15 августа сообщил губернатор Павел Малков. По словам главы региона, до 1 февраля 2024 года в Рязани ждут еще 20 автобусов. Их областные чиновники приобретают в лизинг.

«Машины оформляем в едином стиле, полностью отказались от рекламы», - заявил Малков.

Как заверил губернатор, в ближайшие несколько месяцев по улицам Рязани будут курсировать 92 современных автобуса.

В июне 2023 года автопарк рязанского УРТ пополнился 39 новыми автобусами «ЛиАЗ». В их салонах все условия для комфортного проезда: электронное табло, тахограф, видеокамеры и даже кондиционеры (читать подробнее).