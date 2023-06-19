В рязанское УРТ поступили 39 автобусов «ЛиАЗ» с кондиционерами. Фото: stvchannel.

Автопарк рязанского УРТ пополнился 39 новыми автобусами «ЛиАЗ». Об этом сообщил ТГ-канал «Рязанская область».

Новый транспорт экологичен, и работает на газомоторном топливе. Внешне все автобусы оформлены в едином стиле, а в их салонах созданы условия для комфортного проезда. В машинах есть электронное табло, тахограф, видеокамеры и даже кондиционеры.

Сообщается, что уже со вторника, 20 июня, новые машины выйдут на самые востребованные маршруты - №17, 13, и 16.

В планах властей пополнить автопарк к началу нового года на еще восемь автобусов. Таким образом, всего город получит 47 новых машин.