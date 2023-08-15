Завод автомобильных компонентов появится под Рязанью за 1,2 млрд рублей

В Рязанской области построят завод автомобильных деталей. Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

На территории индустриального парка «Рязанский» построят завод по производству автомобильных компонентов, в том числе – воздушных, салонных, масляных фильтров и тормозных колодок.

Представители компании «Закорд» уже осмотрели территорию и обозначили задачи на ближайшую перспективу. В первую очередь это организация подъездных путей к площадке завода от автотранспортной сети парка и подключение производства к коммуникациям.

Предполагается, что объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей. Инвестор планирует создать 220 рабочих мест.

Областные власти уже подсчитали и предварительный размер налогов, которые могут поступить в бюджет региона, в течение ближайших пяти лет - более 350 млн рублей.

В начале августа стало известно, что под Рязанью заработал завод, который будет изготавливать серверное оборудование в том числе для систем искусственного интеллекта. Предприятие создано при участии компании «Яндекс» (читать подробнее).