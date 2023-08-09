Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНаука9 августа 2023 10:16

Системы искусственного интеллекта начнут создавать на заводе под Рязанью

Предприятие создано при участии компании «Яндекс»
Источник:kp.ru
Под Рязанью наладят производство систем искусственного интеллекта.

Под Рязанью наладят производство систем искусственного интеллекта.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Под Рязанью заработал завод, который будет изготавливать серверное оборудование в том числе для систем искусственного интеллекта, сообщает «РВ». Предприятие создано при участии компании «Яндекс».

Серверы для искусственного интеллекта на заводе под Рязанью будут выпускать в первую очередь, и как сообщил губернатор Павел Малков, «это самый передовой такой завод у нас в стране».

«Но есть понимание, что производить там надо и другие комплектующие. Здесь требуется взаимодействие с компетентными кадрами, которых не так много», - посетовал Малков.