Железнодорожные рельсы XIX века обнаружили в центре Рязани

Железнодорожные рельсы 19 века обнаружили в центре Рязани.

В центре Рязани обнаружили железнодорожные рельсы XIX века, установленные вертикально на улице Товарный двор. Судя по клейму «А.О.Б.З. 1878 г. СТАЛЬ» изготовили рельсы в 1878 году на Брянском рельсопрокатном, железоделательном, сталелитейном и механическом заводе (ныне Брянский машиностроительный завод) в Бежице (ныне один из районов Брянска).

На рельсах отчетливо видно клеймо Брянского завода XIX века.

По всей видимости, рельсы использовали в качестве пасынков – приставки к опорам линии электропередачи.

Раньше рельсы использовали в качестве укрепления столбов.

В 1878 году Брянский завод произвел треть выпускаемой в России стали и занял второе место в стране после Путиловского завода.

На рельсах отчетливо видно клеймо Брянского завода XIX века.

В июле 2021 года в переулке Комсомольский обнаружили рельсы старейшего украинского завода. Судя по клейму, которое сохранилось, рельс изготавливали на Макеевском металлургическом заводе имени Кирова. Ныне это закрытое акционерное общество на территории Донецкой народной республики (читать подробнее с фото).