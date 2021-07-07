В центре Рязани обнаружили рельсы с Донбасса прошлого века.

В центре Рязани обнаружили рельсы старейшего украинского завода. В переулке Комсомольский вертикально установлены два рельса. Судя по клейму, которое сохранилось, рельс изготавливали на Макеевском металлургическом заводе имени Кирова. Ныне это закрытое акционерное общество на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Две металлически болванки когда-то служили подставкой для опор ЛЭП.

По всей видимости, в советские времена рабочие для установки линий электропередач использовали так называемые пасынки – приставки к опорам. Сейчас их стараются заменять на бетонные.

В будущем рельсы спилят и отправят на металлолом.

Когда конкретно были изготовлены указанные рельсы, сказать сложно, но, скорее всего, в начале XX века.

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