Губернатор Малков заехал с чиновниками ночью в Торговый городок

Ночью в Торговом городке в Рязани заметили губернатора Павла Малкова.

Около полуночи 12 августа в Торговый городок приехала делегация чиновников во главе с губернатором Рязанской области Павлом Малковым. Об этом сообщается в ПУВРе.

«Прямо сейчас целая делегация во главе с губернатором в Торговом городке. Одну полосу перекрыли, будьте аккуратнее», - предупредил анонимный автомобилист.

4 августа в рязанском Торговом городке открыли очередной офис Многофункционального центра. Там сейчас работает десять окон для приема и выдачи документов.