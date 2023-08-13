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НовостиОбщество13 августа 2023 8:01

Губернатор Малков заехал с чиновниками ночью в Торговый городок

Для делегации под руководством главы региона перекрыли одну полосу движения
Источник:kp.ru
Ночью в Торговом городке в Рязани заметили губернатора Павла Малкова.

Ночью в Торговом городке в Рязани заметили губернатора Павла Малкова.

Около полуночи 12 августа в Торговый городок приехала делегация чиновников во главе с губернатором Рязанской области Павлом Малковым. Об этом сообщается в ПУВРе.

«Прямо сейчас целая делегация во главе с губернатором в Торговом городке. Одну полосу перекрыли, будьте аккуратнее», - предупредил анонимный автомобилист.

4 августа в рязанском Торговом городке открыли очередной офис Многофункционального центра. Там сейчас работает десять окон для приема и выдачи документов.