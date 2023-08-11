В рязанском Торговом городке откроется новый офис «Мои документы»

В Торговом городке откроется новый офис МФЦ

В понедельник, 14 августа в рязанском Торговом городке откроется очередной офис Многофункционального центра. Об этом сообщается в группе регионального управления МФЦ в соцсети ВКонтакте.

В новом офисе будет работать 10 окон для приема и выдачи документов. Кроме того, предусмотрен сектор пользовательского сопровождения, где можно самостоятельно получить услуги на портале Госуслуг.

При этом новый офис откроется взамен старого, который расположен по адресу: Солотчинское шоссе, 2. Сообщается, что отделение ТОСП № 11 прекратит свою работу.

Новое подразделение МФЦ будет работать в:

понедельник, вторник, четверг - с 8.00 до 20.00;

среду - с 9.00 до 20.00;

пятницу - с 8.00 по 18.00;

субботу – 9.00-18.00.

Воскресенье – выходной.