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НовостиОбщество11 августа 2023 15:38

В рязанском Торговом городке откроется новый офис «Мои документы»

При этом отделение МФЦ на Солотчинском шоссе, 2 прекратит работу
Источник:kp.ru
В Торговом городке откроется новый офис МФЦ

В Торговом городке откроется новый офис МФЦ

В понедельник, 14 августа в рязанском Торговом городке откроется очередной офис Многофункционального центра. Об этом сообщается в группе регионального управления МФЦ в соцсети ВКонтакте.

В новом офисе будет работать 10 окон для приема и выдачи документов. Кроме того, предусмотрен сектор пользовательского сопровождения, где можно самостоятельно получить услуги на портале Госуслуг.

При этом новый офис откроется взамен старого, который расположен по адресу: Солотчинское шоссе, 2. Сообщается, что отделение ТОСП № 11 прекратит свою работу.

Новое подразделение МФЦ будет работать в:

понедельник, вторник, четверг - с 8.00 до 20.00;

среду - с 9.00 до 20.00;

пятницу - с 8.00 по 18.00;

субботу – 9.00-18.00.

Воскресенье – выходной.