Предприниматели, чей бизнес находится в центре Рязани смогут получить субсидии за замену вывесок

Администрация Рязани на официальном сайте опубликовала постановление с порядком получения предпринимателями компенсаций за замену вывесок в центре города. Рязанские бизнесмены могут получить субсидии в размере 90% от фактического объема понесенных затрат, но не более 100 тысяч рублей.

В документе указаны улицы, которые формируют туристический каркас Рязани. Предприниматели, чей бизнес находится на этих территориях могут рассчитывать на получение компенсации:

- Первомайский проспект: от пересечения с Вокзальной улицей до площади Ленина;

- улица Павлова: от пересечения с Первомайским проспектом до пересечения с Семинарской улицей;

- улица Кольцова;

- Краснорядская улица;

- Почтовая улица;

- Соборная улица;

- улица Кремлевский Вал: от пересечения с Посадским переулком до Новослободской улицы;

- улица Некрасова;

- Новослободская улица;

- улица Ленина: от пересечения с Соборной улицей до пересечения с улицей Свободы;

- Николодворянская улица;

- улица Полонского;

- улица Свободы: от пересечения с улицей Ленина до Окского проезда;

- улица Грибоедова: от площади Свободы до пересечения с улицей Кремлевский Вал.

Как правильно оформить заявку и рассчитать размер субсидии здесь.

Замена вывесок стала необходима после того, как рязанский регион вошел в туристический проект «Большое Золотое кольцо России».