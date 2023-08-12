Предприниматели, чей бизнес находится в центре Рязани смогут получить субсидии за замену вывесок

Администрация Рязани на официальном сайте опубликовала постановление с порядком получения предпринимателями компенсаций за замену вывесок в центре города. Рязанские бизнесмены могут получить субсидии в размере 90% от фактического объема понесенных затрат, но не более 100 тысяч рублей.
В документе указаны улицы, которые формируют туристический каркас Рязани. Предприниматели, чей бизнес находится на этих территориях могут рассчитывать на получение компенсации:
- Первомайский проспект: от пересечения с Вокзальной улицей до площади Ленина;
- улица Павлова: от пересечения с Первомайским проспектом до пересечения с Семинарской улицей;
- улица Кольцова;
- Краснорядская улица;
- Почтовая улица;
- Соборная улица;
- улица Кремлевский Вал: от пересечения с Посадским переулком до Новослободской улицы;
- улица Некрасова;
- Новослободская улица;
- улица Ленина: от пересечения с Соборной улицей до пересечения с улицей Свободы;
- Николодворянская улица;
- улица Полонского;
- улица Свободы: от пересечения с улицей Ленина до Окского проезда;
- улица Грибоедова: от площади Свободы до пересечения с улицей Кремлевский Вал.
Как правильно оформить заявку и рассчитать размер субсидии здесь.
Замена вывесок стала необходима после того, как рязанский регион вошел в туристический проект «Большое Золотое кольцо России».