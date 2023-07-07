Рязанским предпринимателям компенсируют расходы за замену вывесок

На встрече с администрацией города предприниматели обсуждали введение туркода в Рязани

Замглавы администрации Рязани Лариса Крохалёва провела встречу с предпринимателями, деятельность которых осуществляется на улице Соборной. На встрече обсуждались вопросы введения туркода в Рязани. Об это сообщила пресс-служба мэрии.

Рязанский регион вошел в туристический проект «Большое Золотое кольцо России», одним из условий которого является приведение центра города к единому стилю. На выполнение проекта город получил федеральный грант Ростуризма.

«Планируется внедрить единую систему навигации, установить общественные санузлы, обеспечить архитектурную подсветку исторических объектов в центре города, а также компенсировать предпринимателям расходы на замену вывесок, которые должны быть выполнены в едином стиле,» - говорится в сообщении пресс-службы.

Предприниматели в ходе реализации проекта получат компенсацию за замену вывесок в размере 90% от ее стоимости, но не более 100 тыс. рублей.

На встрече рязанским предпринимателям были представлены возможные варианты вывесок, размеры и правила размещения.