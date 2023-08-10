После трагедии с подростком в рязанском лагере прокуратура внесла представления.

Прокуратура Рязанской области сообщила о результатах проверки, организованной в Спасском районе после трагедии в центре специальной подготовки «Сова». 12 июля там во время игры в лапту получил смертельную травму 14-летний мальчик из Московской области.

Проверка проводилась в трех организациях с круглосуточным пребыванием детей. Акцент делался на соблюдении требований закона об обеспечении безопасных условий детского отдыха.

«По результатам проверки прокуратурой выявлены нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и пожарной безопасности», - говорится в публикации ведомства.

Представления об устранении нарушений внесены руководителям детских лагерей.