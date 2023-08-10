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НовостиПроисшествия10 августа 2023 13:33

Появилось видео столкновения юношей на мопеде с кроссовером в Шилове

В Рязанской области 16-летний подросток с пассажиром врезался в Nissan. Момент ДТП попал на видео
Источник:kp.ru
Появилось видео столкновения юношей на мопеде с кроссовером в Шилове.

Появилось видео столкновения юношей на мопеде с кроссовером в Шилове.

Обнародовано видео момента ДТП в поселке Шилово Рязанской области. Здесь 9 августа двое юношей на мопеде столкнулись с Nissan Terrano. Фрагмент записи с видеорегистратора появился в группе «Подслушано в Шилово».

Судя по опубликованным кадрам, автомобиль, двигаясь по главной дороге, поворачивал налево - на улицу Рязанскую. В этот момент по той же улице Рязанской, но во встречном направлении и ближе к центру проезжей части ехал мопед «Альфа» под управлением 16-летнего подростка. В итоге произошло столкновение.

Юному мопедисту, как и его 18-летнему пассажиру, в результате ДТП потребовалась медицинская помощь.