Появилось видео столкновения юношей на мопеде с кроссовером в Шилове.

Обнародовано видео момента ДТП в поселке Шилово Рязанской области. Здесь 9 августа двое юношей на мопеде столкнулись с Nissan Terrano. Фрагмент записи с видеорегистратора появился в группе «Подслушано в Шилово».

Судя по опубликованным кадрам, автомобиль, двигаясь по главной дороге, поворачивал налево - на улицу Рязанскую. В этот момент по той же улице Рязанской, но во встречном направлении и ближе к центру проезжей части ехал мопед «Альфа» под управлением 16-летнего подростка. В итоге произошло столкновение.

Юному мопедисту, как и его 18-летнему пассажиру, в результате ДТП потребовалась медицинская помощь.