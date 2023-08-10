Двое юношей на мопеде влетели в кроссовер Nissan в Рязанской области

Двое юношей на мопеде врезались в кроссовер Nissan в Рязанской области Фото: 62.мвд.рф

Двое юношей пострадали в результате столкновения мопеда с автомобилем Nissan в Шилове 9 августа. ДТП случилось примерно в 17:15 вблизи дома №36 по улице Рязанской.

Мопедом «Альфа» управлял 16-летний подросток. Ему и его 18-летнему пассажиру потребовалась медицинская помощь, сообщает пресс-служба областного УМВД.

За рулем Nissan Terrano был 53-летний местный житель.