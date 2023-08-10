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НовостиОбщество10 августа 2023 8:30

Заводу «Русская кожа» отказали в иске к Роприроднадзору

Руководство рязанской компании пыталось признать недействительным предостережения федерального ведомства
Источник:kp.ru
Суд отказал АО «Русская кожа» в иске к Росприроднадзору.

Суд отказал АО «Русская кожа» в иске к Росприроднадзору.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 августа Арбитражный суд Рязанской области отказал АО «Русская кожа» в иске к Приокскому межрегиональному управлению Росприроднадзора.

Руководство рязанской компании пыталось признать недействительным предостережения Росприроднадзора «о недопустимости нарушения обязательных требований». Речь идет о предостережениях, выданных в середине февраля 2023 года.

Но с 15 мая по 6 июня 2023 года специалисты Росприроднадзора провели очередную проверку предприятия и обнаружили восемь нарушений. «Русской коже» предписали устранить все нарушения, а должностное лицо завода привлекли к административной ответственности.