Заводу «Русская кожа» отказали в иске к Роприроднадзору

Суд отказал АО «Русская кожа» в иске к Росприроднадзору. Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 августа Арбитражный суд Рязанской области отказал АО «Русская кожа» в иске к Приокскому межрегиональному управлению Росприроднадзора.

Руководство рязанской компании пыталось признать недействительным предостережения Росприроднадзора «о недопустимости нарушения обязательных требований». Речь идет о предостережениях, выданных в середине февраля 2023 года.

Но с 15 мая по 6 июня 2023 года специалисты Росприроднадзора провели очередную проверку предприятия и обнаружили восемь нарушений. «Русской коже» предписали устранить все нарушения, а должностное лицо завода привлекли к административной ответственности.