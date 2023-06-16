Завод «Русская кожа» уличили в загрязнении воздуха в Рязани

В Рязани предприятию АО «Русская кожа» выдано предписание. Фото: Росприроднадзор Рязанская область.

На рязанском заводе «Русская кожа» обнаружили восемь нарушений «обязательных требований в области охраны окружающей среды, в том числе, в области охраны атмосферного воздуха». Об этом сообщает Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, специалисты которого с 15 мая по 6 июня 2023 года провели плановую выездную проверку.

По данным ведомства, предприятие «оказывает негативное воздействие на окружающую среду».

«Эксплуатируемый объект, расположенный по адресу: Рязань, улица Прижелезнодорожная, 52, оказывает негативное воздействие на окружающую среду и относится к первой категории негативного воздействия на окружающую среду».

Специалисты комплексно проанализировали документацию предприятия, отобрали пробы отходов, промышленных выбросов. По результатам проверки и выявили восемь нарушений.

В настоящее время предприятию предписали устранить все нарушения, а должностное лицо завода привлекли к административной ответственности.