Перекупщиков отстранят от участия в ярмарках выходного дня в Рязани

Благоустроенная территория у ЦНТИ под ярмарку выходного дня.

Для торговцев на ярмарках выходного дня изменили правила доступа. Об этом сообщила зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова. По словам чиновницы, меры приняли, чтобы исключить участие перекупщиков.

«Процесс доступа продавцов сделали максимально прозрачным и усилили контроль. В частности, проверяем наличие у участника ярмарки собственного производства», - сказала Юлия Швакова.

Известно, что на ярмарках выходного дня в Рязани очень часто торгуют продукцией, купленной на оптовой пятой базе. Кроме того, под видом домашних яиц в продажу поступают яйца из близлежащих алкомаркетов.

Обновленную ярмарку выходного дня у ЦНТИ в Рязани могут открыть уже 12 августа (читать подробнее).