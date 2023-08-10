Обновленную ярмарку выходного дня у ЦНТИ откроют 12 августа

Зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова рассказала об открытии обновленной ярмарки у ЦНТИ.

В районе ЦНТИ в Рязани благоустроили территорию под ярмарку выходного дня. В будущем там разобьют парк, где будут проходить развлекательные мероприятия. Об этом сообщила зампред регионального правительства Юлия Швакова.

На территории заменили асфальт, подвели коммуникации, установили ограждение, освещение, шлагбаумы, скамейки и урны. Кроме того, обустроили газон, экопарковку для транспорта, а также место складирования мусора и санитарную зону.

«Теперь продавцам удобно торговать с машин, в палатки подвели освещение, территория будет оставаться чистой благодаря наличию контейнеров и организованному вывозу отходов», - заверила чиновница.

Откроют ярмарку уже на этой неделе, предположительно – 12 августа.