Рязанская прокуратура проверит организацию безопасных условий нахождения людей на водоемах

Рязанская прокуратура организовала проверку из-зи участившихся случаев гибели людей на водоемах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Прокуратура Рязанской области проведет проверку местных органов власти по организации и соблюдению безопасного нахождения людей на водоемах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка проводится в связи с участившимися случаями гибели людей на водных объектах.

Прокуратуре предстоит выяснить соблюдение законодательства органами власти и контролирующими органами по обеспечению безопасности людей на водоемах.

На основании результатов проверки при наличии соответствующих оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.