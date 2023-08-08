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НовостиПроисшествия8 августа 2023 12:12

Пропавшую в Рязани пожилую женщину обнаружили мертвой

Утонувшей в Ореховом озере оказалась пропавшая 6 августа 78-летняя рязанка
Источник:kp.ru
Рязанка ушла из дома 6 августа и не вернулась. Теперь сообщается о ее гибели.

Рязанка ушла из дома 6 августа и не вернулась. Теперь сообщается о ее гибели.

78-летняя женщина из Рязани, об исчезновении которой сообщалось ранее, обнаружена мертвой. Евгения Самарская ушла из дома 6 августа и не вернулась.

«Найдена. Погибла», - такое сообщение появилось в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» днем 8 августа.

Как сообщил КП-Рязань источник в правоохранительных органах, женщина утонула. Ее тело водолазы центральной спасательной станции извлекли из озера Ореховое утром вторника.