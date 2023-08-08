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НовостиПроисшествия8 августа 2023 10:31

Контрабанду лесоматериалов на 6,3 млн рублей обнаружили в Рязани

Древесину из Рязанской области пытались тайно доставить в Узбекистан
Источник:kp.ru
Контрабанду хвойного леса на 6,3 млн рублей обнаружили в Рязани.

Контрабанду хвойного леса на 6,3 млн рублей обнаружили в Рязани.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Таможенники обнаружили в Рязани контрабанду лесоматериалов на 6,3 млн рублей, сообщает таможенный орган. Пиломатериалы хвойных пород деревьев в количестве 465 куб. метров незаконно экспортировали в Узбекистан.

Таможенники установили, что экспорт контрабандисты организовали через подставных лиц, зарегистрированных в Рязанской области.

«При декларировании нарушители указали недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов», - говорится в сообщении.

В настоящее время по факту контрабанды «стратегически важных ресурсов» возбуждено четыре уголовных дела.