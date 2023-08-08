Друзья рязанки, погибшей в смертельном ДТП на Южной окружной, ищут очевидцев

В ДТП с Mitsubishi и КАМАЗом на трассе М5 в Рязани один человек погиб, двое пострадали. Фото: vk.com/autoblogrzn62.

Друзья женщины, погибшей в смертельном ДТП на Южной окружной дороге, разыскивают очевидцев аварии. Сообщения появились в социальных сетях.

«Огромная просьба, нам нужна ваша помощь. Произошло ДТП с летальным исходом, в котором погибли и пострадали наши близкие люди, мы ищем очевидцев, свидетелей. Нам очень нужна помощь и информация от любого человека, кто это видел, проходил или проезжал мимо», - пишут Арина Орлова и Артем Морозов.

Авария произошла днем 7 августа, когда столкнулись Mitsubishi Pajero и КамАЗ. В результате дорожного происшествия пассажирка внедорожника от полученных травм скончалась. Кроме того, госпитализирован 69-летний водитель иномарки и 11-летний ребенок.