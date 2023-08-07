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НовостиПроисшествия7 августа 2023 12:50

Пассажирка Mitsubishi погибла на Южной окружной в Рязани в ДТП с КАМАЗом

Один человек погиб и двое госпитализированы в результате ДТП на трассе М5 в черте Рязани
Источник:kp.ru
В ДТП с Mitsubishi и КАМАЗом на трассе М5 в Рязани один человек погиб, двое пострадали. Фото: vk.com/autoblogrzn62

В ДТП с Mitsubishi и КАМАЗом на трассе М5 в Рязани один человек погиб, двое пострадали. Фото: vk.com/autoblogrzn62

7 августа на 189 километре трассы М5 «Урал» в черте Рязани (Южная окружная дорога) случилось ДТП с летальным исходом. Примерно в 12:30 в районе Храпово столкнулись Mitsubishi Pajero и КАМАЗ.

В результате пассажирка внедорожника от полученных травм скончалась, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Госпитализированы 69-летний водитель Mitsubishi и еще один его пассажир в возрасте 11 лет.

«По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются», - добавили представители ГИБДД.