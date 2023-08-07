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НовостиОбщество7 августа 2023 11:57

Администрация платного пляжа «Аквамарин» извинилась перед рязанцами

В выходные центр отдыха под Рязанью не справился с наплывом посетителей
Источник:kp.ru
Администрация центра отдыха «Аквамарин» извинилась перед рязанцами. В выходные оказалось, что пляж не предназначен для такого количества людей.

Администрация центра отдыха «Аквамарин» извинилась перед рязанцами. В выходные оказалось, что пляж не предназначен для такого количества людей.

Администрация центра отдыха «Аквамарин» под Рязанью отреагировала на события минувших выходных. Ранее сообщалось, что платный пляж в Дубровичах не справился с наплывом посетителей.

Представители «Аквамарина» заметили, что открылись совсем недавно.

«Выходные показали нам, что на данный момент наш пляж не предназначен для такого количества людей», - признали коммерсанты.

За очередь перед входом и на фуд-корт, за отсутствие свободных лежаков и мест на парковке администрация центра отдыха принесла извинения.

«Мы постараемся сделать все возможное, чтобы оставшиеся теплые летние дни в нашем центре отдыха прошли для вас максимально комфортно!», - говорится в комментарии.