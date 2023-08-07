Платный пляж в Дубровичах под Рязанью не выдержал наплыва отдыхающих.

5 и 6 августа платный пляж «Аквамарин» в Дубровичах под Рязанью собрал огромную пробку. Чтобы подъехать к месту отдыха, необходимо отстоять в автомобильном заторе не меньше часа, сообщает «МедиаРязань». Причина – в единственном сотруднике, который собирал плату за проезд.

На самом пляже не справлялись с наплывом посетителей и работники местного кафе, где еду также приходилось ждать долго, а шезлонги закончились через 15 минут после открытия пляжа.

При выезде с пляжа отдыхающие снова оказалась в часовой пробке.

Платный пляж в Рязани не выдержал наплыва желающих отдохнуть у воды.

По словам владельцев платного пляжа, они не смогли рассчитать, сколько человек приедет на отдых.

Стоимость проезда на платный пляж «Аквамарин» в Дубровичах - 200 рублей.

Огромное количество отдыхающих рязанцы наблюдали и на Борковских карьерах в черте города (смотреть фото).