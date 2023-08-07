Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 августа 2023 6:56

Роман Вильфанд сообщил о повышении температуры в Рязанской области до +37

Научный руководитель Гидрометцентра считает, что в регионе очень высокая температура сохранится минимум до вторника
Источник:kp.ru
В Рязанской области станет еще жарче, считает Роман Вильфанд.

В Рязанской области станет еще жарче, считает Роман Вильфанд.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рязанской области прогнозируется повышение температуры до +36… +37 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам эксперта, «очень высокие температуры» ожидаются как минимум до вторника.

«На юге Центрального федерального округа – в Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской и Рязанской областях ожидаются очень высокие температуры до вторника включительно - до 36-37 градусов», - отметил Вильфанд.

Региональные метеорологи сообщали в воскресенье, что с началом новой недели жара в Рязанской области не ослабнет. Днем понедельника, 7 августа, температура поднимется до +29... +34 градусов (читать подробнее).