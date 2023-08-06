До +34 градусов вновь поднимется температура в Рязанской области 7 августа.

С началом новой недели жара в Рязанской области не ослабнет. В ночь на 7 августа термометры покажут +15...+20, а днем понедельника, как и в воскресенье, температура поднимется до +29...+34 градусов.

Облаков на небе почти не будет. Соответственно, осадков не ожидается. В европейской части России продолжает царить антициклон.

«Ветер юго-восточный, ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с», - говорится в прогнозе Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.