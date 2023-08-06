Сильно пострадала 68-летняя рязанка от наезда самокатчика на пешеходном переходе

В результате наезда электросамоката рязанка получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом плеча слева. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

5 августа 68-летняя женщина сильно пострадала в результате наезда на неё электросамоката. ДТП случилось в 14:50 на пешеходном переходе у дома №62 по Первомайскому проспекту (перекресток с улице Дзержинского).

Как сообщает YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, пенсионерку госпитализировали в БСМП. У нее диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом плеча слева.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Глава рязанского СК: Один самокат дает за сезон 650 тысяч рублей прибыли

Генерал Владимир Никешкин признался, что сопротивление противников упорядочения работы сервисов проката электросамокатов колоссальное (подробнее)