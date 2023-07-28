Глава рязанского СК: Один самокат дает за сезон 650 тысяч рублей прибыли

Глава рязанского СК Владимир Никешкин сообщил, что один самокат дает за сезон 650 тысяч рублей прибыли. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Руководитель СУ СК России по Рязанской области Владимир Никешкин рассказал о судьбе своей инициативы об упорядочении работы сервисов проката электросамокатов.

«Изъяли большой объем документов, которые регламентируют эту работу, внесли представления в адрес сервисов проката СИМ (средства индивидуальной мобильности – Ред.) и предложили ограничивать скорость в определенных местах, допускать до управления самокатом только тех людей, которые имеют навыки вождения. Считаем необходимым ввести возрастные ограничения», - сказал глава управления в интервью «РВ».

По словам Никешкина, для введения ограничений необходима законодательная основа в виде федерального закона, регламентирующего работу сервисов проката электросамокатов.

«В этом вопросе есть над чем работать, хотя сопротивление, конечно, колоссальное. Мне говорили, что один самокат дает за сезон 650 тысяч рублей прибыли. Но я уверен, что это дело мы доведем до логического завершения», - заверил Владимир Никешкин.

Вечером 6 июля на улице Братиславской при входе в ЦКПиО 15-летний подросток мчался на электросамокате по тротуару и сбил 25-летнюю женщину с ребенком (читать подробнее).