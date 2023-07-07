Подросток на электросамокате сбил в ЦКПиО в Рязани женщину прямо на тротуаре

Женщину в ЦПКиО сбил 15-летний подросток на электросамокате. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 6 июля на улице Братиславской при входе в ЦКПиО произошло ДТП, сообщает Госавтоинспекция Рязанской области.

По предварительным данным, 15-летний подросток мчался на электросамокате по тротуару и сбил 25-летнюю женщину.

В результате дорожного происшествия пострадавшая с травмами обращался за помощью к медикам.

В настоящее время инспекторы ДПС ГИБДД проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.