По факту гибели рыбы в Рюминском пруду прокуратура организовала проверку

По факту массовой гибели рыбы в Рюминском пруду прокуратура организовала проверку.

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту массовой гибели рыбы в Рюминском пруду. Последствия мора в этом водоеме, расположенном в Рязани, горожане наблюдали на минувшей неделе.

На публикации в соцсетях прокуратура отреагировала 28 июля - у Рюминского пруда ее представительница документировала произошедшее. Присутствовал и представитель Росрыболовства, который отметил, что все обнаруженные погибшие особи относятся к одному виду - серебряный карась. Недостатка растворенного в воде кислорода предварительный замер не показал (читать подробнее).

«Организовано обследование водоема с привлечением специалистов, проведение необходимых исследований. (…) По результатам проверки и при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - рассказали в Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуре.