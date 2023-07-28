Десятки карасей погибли разом. Мор рыбы в Рюминском пруду Рязани изучают специалисты

Множество мертвых особей горожане увидели у берега близ ЦСК.

В Рюминском пруду города Рязани произошел мор рыбы. Множество мертвых особей горожане увидели у берега близ ЦСК. Опубликованы видео и фото этого явления.

Все обнаруженные у берега погибшие особи относятся к одному виду - серебряный карась.

Не могло не заинтересовать произошедшее и надзорные органы. Днем 28 июля у водоема замечены представители природоохранной прокуратуры и Росрыболовства. Они пояснили, что причина массовой гибели рыбы будет установлена по результатам лабораторных исследований - отобраны пробы воды и биоматериала.

Днем 28 июля у Рюминского пруда замечены представители природоохранной прокуратуры и Росрыболовства.

Предварительно один из специалистов отметил, что все обнаруженные у берега погибшие особи относятся к одному виду, причем очень распространенному в рязанских (и не только) водоемах - серебряный карась. Все они довольно крупные.

Замер показал, что недостатка растворенного кислорода в водоеме не наблюдается. Каких-то хозяйствующих субъектов, которые могли осуществить ядовитый выброс, на Рюминском пруду нет. Впрочем, еще предстоит дождаться окончания экспертизы.

Добавим, что, насколько можно судить визуально, водоем сильно загрязнен. Это, наверняка, тоже не самым благоприятным образом сказывается на состоянии местной фауны.