Умерла легендарный директор рязанской школы №63 Галина Акинина

Умерла экс-директор школы №63 Галина Акинина. Фото: Наталья Шлыкова | РГУ им. Есенина.

30 июля в Рязани скончалась бывшая директор школы №63 (улица Тимакова, 9) Акинина Галина Анатольевна. Печальную весть принесла депутат Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова.

«Под руководством Галины Анатольевны в школе разработали систему работы с одаренными детьми, ежегодно более десяти учащихся являются призерами городских и областных предметных олимпиад», - процитировала Ворнакова информацию с официального сайта школы №63.

Галина Акинина руководила школой с 1985 по 2020 год. В 1993 году ей присвоили звание «Заслуженный учитель России», наградили Почетным знаком «За особые заслуги перед Рязанью».

Благодаря Галине Анатольевне Акининой, школа №63 трижды получала диплом «Лучшая школа России», а также занимала третье место в российском смотре на лучшую воспитательную систему.

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