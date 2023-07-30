Пример жизнелюбия… Не стало уважаемого касимовского учителя Сергея Утина

Скончался Сергей Утин - учитель школы №3 Касимова.

28 июля скончался Утин Сергей Федорович – учитель физики, алгебры и геометрии школы №3 города Касимова.

«Учитель с большой буквы, Сергей Федорович дал отличные знания сотням благодарных учеников. Ответственный педагог, отличный учитель, человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия – таким он останется в памяти всех, кто его знал», - говорится в некрологе.

Соболезнования родным и близким покойного выразили ученики, их родители и коллектив школы.

Кроме преподавательской деятельности Сергей Утин руководил юнармейским отрядом в школе №3, был заместителем директора по безопасности.

Проститься с Сергеем Утиным можно 30 июля в 10:00 в Никольской церкви города Касимова (площадь Никольская, 11а).

Пару недель назад скончался социальный педагог Кадомского технологического техникума Аюнц Рубик Мамиконович.

«Ушел из жизни замечательный человек, наш товарищ и коллега Аюнц Рубик Мамиконович. Скорбим всем коллективом и соболезнуем друзьям, родным и близким (читать подробнее).