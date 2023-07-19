Человек с большой буквы. Рязанская область потеряла уважаемого педагога Рубика Аюнца

На 69 году жизни скончался социальный педагог Кадомского технологического техникума Рубик Аюнц.

Скончался социальный педагог Кадомского технологического техникума Аюнц Рубик Мамиконович. Печальную весть принесла администрация учебного заведения.

«Ушел из жизни замечательный человек, наш товарищ и коллега Аюнц Рубик Мамиконович. Скорбим всем коллективом и соболезнуем друзьям, родным и близким», - говорится в некрологе.

Аюнц Рубик Мамиконович родился 28 ноября 1954 года.

В 1978 году окончил Воронежский государственный педагогический институт по специальности «Учитель истории и обществовед, методист по воспитательной работе».

«Поистине, Человек с большой буквы! Очень много сделал, многому научил... Вечная светлая память вам, Рубик Мамиконович!» - написала одна из бывших учениц преподавателя.