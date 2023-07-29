Движение по улице Грибоедова в Рязани перекрыли из-за аварийного ремонта на теплотрассе

Движение по улице Грибоедова в Рязани перекрыто. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на субботу, 29 июля, на улице Грибоедова в районе дома №8 подрядчик, проводивший плановые работы по капитальному ремонту теплосетей МУП РМПТС, выявил аварийное повреждение конструкций теплосетей. Было принято решение вскрыть проезжую часть и заменить старые элементы теплотрассы на новые.

Движение по одной из основных улиц города с утра субботы перекрыто. В настоящее время движение троллейбусов № 3 и 13 остановлено до окончания строительных работ.

Автобусы №№ 23, 47, 53, 65, 66, 99 при движении от остановки «Электросеть» в направлении центра города следуют по Касимовскому шоссе, ул. Грибоедова, ул. Кальной, ул. Есенина, далее по своим маршрутам. При движении в обратном направлении схема не меняется.

Автобусы маршрута № 8 при движении от остановки «Кальное» следуют по Касимовскому шоссе, ул. Новой, ул. Циолковского. При движении в обратном направлении схема не меняется.

Предполагается, что работ завершаться примерно в 18.00 29 июля.

Также напомним читателям, что 29 июля закрыто движение по Первомайскому проспекту в сторону площади Ленина на участке от перекрестка с улицей Каширина до перекрестка с улицей Пожалостина.