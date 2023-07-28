Закроют очередной участок для транспорта на Первомайском проспекте 29 июля

На Первомайском проспекте в Рязани изменится движение общественного транспорта.

В субботу, 29 июля, с 23:55 до 31 июля 04:30 в Рязани закроют движение транспорта по Первомайскому проспекту, сообщает пресс-служба городской администрации.

На этот раз автомобилисты не смогут проехать от поворота на улице Каширина до пересечения с улицей Пожалостина при движении в сторону площади Ленина.

По информации властей, причина ограничений - продолжающийся ремонт тепловых сетей.

Движение городского пассажирского транспорта власти организовали по следующей схеме:

1. Изменения в маршрутах движения троллейбусов:

- троллейбусы №1 следуют до остановки «площадь Победы» по своему маршруту, далее по улицам Дзержинского, Гагарина, Братиславской, Полетаева до конечной остановки «Памятник Ф. Полетаеву» и обратно;

- троллейбусы №3 при движении из мкр Дашково-Песочня до остановки «Художественный музей» будут следовать по своему маршруту, далее по улицам Ленина, Есенина, Спортивной, Гагарина до остановки «ЦПКиО», при движении из мкр Горроща от остановки «Радиоуниверситет» будут следовать по улицам Гагарина, Спортивной, Есенина, Горького, Новой, Касимовскому шоссе, далее по своему маршруту;

- троллейбусы №5 (внутренний) от конечной остановки «улица Строителей» будут следовать до остановки «площадь Победы» по своему маршруту, далее по улицам Дзержинского, Гагарина, Спортивной, Есенина, до остановки «Приобанк», далее на разворот на Театральной площади, в обратном направлении по своему маршруту до конечной остановки «улица Строителей»;

- троллейбусы №5 (наружный) от конечной остановки «улица Строителей» будут следовать до остановки «Приобанк» по своему маршруту, далее на разворот на Театральной площади, далее по улицам Есенина, Спортивной, Гагарина, Дзержинского, Первомайскому проспекту до остановки «площадь Победы», далее по своему маршруту до конечной остановки «улица Строителей»;

- троллейбусы №10 от остановки «улица Крупской» следуют до остановки «площадь Победы» по своему маршруту, далее по улицам Дзержинского, Гагарина, Спортивной, Есенина, до остановки «Приобанк», далее на разворот на Театральной площади и обратно;

- троллейбусы №16 от остановки «Комбайновый завод» следуют до остановки «площадь Победы» по своему маршруту, далее по улицам Дзержинского, Гагарина, Спортивной, Есенина, до остановки «Приобанк», далее на разворот на Театральной площади и обратно;

2. Изменения в маршрутах движения автобусов:

- автобусы №№7, 13, 23 при движении от площади Победы на участке пути между остановками «Гостиница Первомайская» и «Библиотека им. Горького» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Ленина, далее по своим маршрутам, при движении от Театральной площади схема движения не меняется;

- автобусы №№11, 17 при движении из мкр Канищево на участке пути между остановками «Магазин Фаворит» и «Библиотека им. Горького» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Ленина, далее по своим маршрутам, при движении от Театральной площади схема движения не меняется;

- автобус №№15, 24 при движении от пл. Победы на участке пути между остановками «Гостиница Первомайская» и «Медуниверситет» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Сенной, Маяковского, далее по своим маршрутам, при движении от пл. Мичурина схема движения не меняется;

- автобусы №20 при движении от пл. Победы на участке пути между остановками пунктами «Гостиница Первомайская» и «площадь Театральная» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Ленина, далее по своему маршруту, при движении от Театральной площади схема движения не меняется;

- автобусы №21 при движении из мкр Канищево на участке пути между остановками «Магазин Фаворит» и «Медуниверситет» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Сенной, Маяковского, далее по своему маршруту, при движении от Театральной площади схема движения не меняется.

3. Изменения в маршрутах коммерческих автобусов:

- автобусы №№46, 47, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 99 на участке пути между остановками «Гостиница Первомайская» и «Библиотека им. Горького» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Ленина, далее по своим маршрутам, при движении от Театральной площади схема движения не меняется;

- автобусы №41 на участке пути между остановками «Гостиница Первомайская» и «Детский мир» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Соборной, далее по своему маршруту, при движении от Соборной площади схема движения не меняется;

- автобусы №49 на участке пути между остановками «Первомайский рынок» и «Библиотека им. Горького» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Ленина, далее по своему маршруту, при движении от Театральной площади схема движения не меняется;

- автобусы №77 при движении из пос. Мехзавода на участке пути между остановками «Гостиница Первомайская» и «Медуниверситет» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Сенной, далее по своему маршруту, при движении из пос. Карцево путь следования не меняется;

- автобусы №90 при движении из мкр Горроща на участке пути между остановками «Гостиница Первомайская» и «Магазин Фаворит» будут следовать (в прямом направлении) по Первомайскому проспекту, ул. Каширина, далее по своему маршруту, при движении из мкр Канищево схема движения не меняется.