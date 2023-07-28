Появилось видео с места ДТП у Солотчи под Рязанью

Опубликовано видео с места аварии возле Солотчи.

Днем 28 июля возле Солотчи под Рязанью произошло серьезное ДТП. Видео с места происшествия выложили в паблике «Автоклуб города Касимов».

Судя по кадрам, легковой автомобиль вылетел с дороги. На другой стороне виден еще один автомобиль с повреждениями. На месте аварии кроме сотрудников ДПС ГИБДД работают спасатели и медики бригады скорой помощи.

К настоящему времени официальной информации о ДТП не поступало, нет и сведений о пострадавших.

Подробности уточняются.

Днем 27 июля на улице Поселковой в Строителе иномарка с пьяным водителем за рулем сбила женщину и двухлетнего ребенка (читать подробнее).